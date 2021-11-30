Цена нефти Brent впервые за три месяца упала ниже $70

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%. Она составила $69,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа.

По состоянию на 16:34 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 4,63% и составили $69,84 за баррель, цена на январские фьючерсы WTI опустилась на 4,45% — до $66,84.

Специалисты считают, что причиной падения стали новости о появлении нового штамма коронавируса — «омикрон». Аналитики полагают, что ограничительные меры, призванные не допустить его распространения, могут повлечь за собой снижение спроса. Из-за этого, опасаются эксперты, ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.

Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличил добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года вернуться к прежним уровням.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ планируют на встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было перенесено на эту дату, чтобы получить больше информации о текущих событиях, включая данные о новом штамме вируса.

Кроме того, Новак заявил, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Он выразил мнение, что несмотря на ожидаемый в мире энергопереход, российские энергоресурсы останутся востребованными.