Онлайн-ритейлеры: доставкой продуктов стали пользоваться чаще на 10-18%

https://static.news.ru/photo/6153b9ba-75f7-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервисы доставки продуктов и еды из заведений общественного питания сообщили, что на фоне продления карантинного режима, количество заказов выросло на 10-18%.

После второго обращения президента мы увидели рост спроса на доставку на 10-15%. Во время первого объявления спрос вырос в 10 раз в регионах и в 20 раз в Москве, — приводит ТАСС сообщение сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса.

Представитель «Сбермаркета, которые обеспечивают доставку из нескольких крупных продуктовых магазинов, сообщил о росте спроса на доставку со 2 апреля на 18%.

В конце марта мы зафиксировали, что спрос на доставку продуктов и товаров первой необходимости увеличился в 4 раза за полторы недели. Пик пришелся на 31 марта. Мы отмечаем, что аудитория следит за новостями и реагирует на них. В частности, 25 марта количество оформленных заказов от клиентов «Сбермаркета» выросло на 34% по сравнению с предыдущим днем, 2 апреля — на 18%, — процитировали представителя «Сбермаркета» в ТАСС.

В сервисе доставки еды из заведений общественного питания Delivery Club отметили, что не только выросла доля заказов во время карантинного режима, но и значительно увеличилось количество новых клиентов сервиса.

Оставшиеся дома жители страны за понедельник-четверг сделали на 23% больше заказов, чем за аналогичный период прошлой недели. При этом более чем на треть выросли скачивания мобильного приложения, а также увеличилась доля заказов, совершаемых новыми клиентами. Судя по всему, аудитория пользователей сервисов доставки будет активно расширяться в объявленный выходным апрель, — привели слова представителя Delivery Club в агентстве.

В «Яндекс.Еде» отметили, что выросло количество не только новых клиентов, но и поставщиков услуг. За месяц к платформе подключились 2,5 тысяч новых заведений общественного питания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что онлайн-ритейлеры пожаловались в Роспотребнадзор на блокировку их работы в регионах. Они сообщили, что в ряде регионов чиновники и силовики парализовали их работу, вводя меры против коронавируса. Известно множество случаев задержания курьеров и грузовиков, принудительного закрытия складов.