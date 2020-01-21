https://static.news.ru/photo/8228fc34-3cf1-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска возложил на Центробанк ответственность за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности. Он считает, что регулятор необходимо реформировать.

Обладая значительным количеством полномочий, мегарегулятор занимается консолидацией отрасли, создавая таким образом вещь в себе. То же самое про устойчивость курса рубля. Когда устойчивость достигается только для самой устойчивости, без привязки к реальным вызовам экономики, говорить о каком-то росте просто бессмысленно, — написал Дерипаска в Telegram-канале.

Миллиардер считает необходимым внести поправки в документы, регламентирующие деятельность Банка России, и зафиксировать в них среди задач «не просто борьбу с инфляцией, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности».

Хотя бы для того, чтобы политика нашего ЦБ не входила в противоречие с задачами правительства России по экономическому треку. Тем более, что такими «двойными мандатами» вполне успешно обладают финансовые регуляторы Китая и США, — добавил Дерипаска.

21 января бизнесмен Олег Дерипаска заявил о превосходстве экономической и социальной политики президента США Дональда Трампа над действиями российского Центробанка. К такому выводу он пришёл, послушав речь главы американского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом российский миллиардер уже почти два года находится под санкциями США.

Ранее NEWS.ru писал, что лауреат Нобелевской премии мира по экономике Джозеф Стиглиц раскритиковал речь президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что американский лидер не предложил ни одного решения проблемы климатических изменений. Также, отметил Стиглиц, Трамп полностью исказил экономические сведения. Эксперт был разочарован выступлением политика.