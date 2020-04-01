Около 1 млн москвичей могут остаться без работы

https://static.news.ru/photo/5ff3c036-742d-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сфере услуг из-за приостановки действий компаний без работы могут оказаться около миллиона человек. Об этом сообщил глава московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров.

Отмечается, что, по оценкам московского отделения «Деловой России», в сфере услуг города трудятся более миллиона москвичей. При этом 400 тысяч рабочих мест — это предприятия общепита, ещё 300 тысяч — предприятия культуры и креативной индустрии. Кроме того, 200 тысяч рабочих мест находится в сферах фитнес-индустрии и спорта, а 160 тысяч — в гостиницах и отелях. Ещё 30 тысяч жителей столицы заняты в выставочной деятельности и 30 тысяч — в индустрия здоровья.

Если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50% компаний, некоторые погибнут полностью, — цитирует ТАСС Назарова.

Он отметил, что для минимизации таких последствий «Деловая Россия» настаивает на том, чтобы распространить меру по беспроцентному кредитованию компаний для выплат МРОТ сотрудникам на все пострадавшие компании, а не только на микро- и малый бизнес. Кроме того, Назаров предложил ввести отсрочку по уплате налогов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров призвал правительство предоставить налоговые послабления бизнесу, пострадавшему от карантина, а также ввести другие льготы. По словам министра, едва начавшийся карантин уже запустил сокращения персонала частных компаний — без работы рискуют остаться не менее 20% занятых в сфере услуг. По его мнению, в стране нужно ввести «арендную амнистию» для закрывшихся предприятий, ограничить 8% банковскую ставку для кредитов бизнесу, отменить сезонные ограничения на грузоперевозки и ввести другие меры поддержки торговли.

NEWS.ru писал, что Минпромторг предрёк «финансовый крах» российского бизнеса и затяжной кризис, если государство немедленно не среагирует на проблему.