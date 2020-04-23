Официально обнародован размер льготного ипотечного кредита под 6,5%

Максимальный размер льготного ипотечного кредита по ставке 6,5% на жильё в новостройках должен составить 3 млн рублей для 81 региона России, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей.
Цифры
В частности, правительству при разработке мер поддержки строительной отрасли предписано до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы. Предполагается, что получить денежные средства граждане смогут до 1 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности на реализацию программы будет выделено 6 млрд рублей. Ведущие банки страны уже начали оформлять заявки клиентов.
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