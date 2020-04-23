Официально обнародован размер льготного ипотечного кредита под 6,5%

Спрос на удалённую работу в РФ растёт с февраля 2020 года. В марте количество подобных вакансий увеличилось на 71%. Предложения размещают в таких сферах, как IT-сектор, образование, финансовые услуги, СМИ, реклама, торговля, PR, дизайн.

Самыми популярными профессиями с дистанционным форматом являются программисты, педагоги, онлайн-репетиторы, продюсеры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов. Количество резюме соискателей «удалёнки» возросло...