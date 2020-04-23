Экономика

Официально обнародован размер льготного ипотечного кредита под 6,5%

10:47, 23 апреля 2020

Максимальный размер льготного ипотечного кредита по ставке 6,5% на жильё в новостройках должен составить 3 млн рублей для 81 региона России, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей.

Цифры приведены в сформированном перечне поручений президента по итогам совещания, посвящённого развитию строительной отрасли. Оно состоялось 16 апреля.

В частности, правительству при разработке мер поддержки строительной отрасли предписано до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы. Предполагается, что получить денежные средства граждане смогут до 1 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности на реализацию программы будет выделено 6 млрд рублей. Ведущие банки страны уже начали оформлять заявки клиентов.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях