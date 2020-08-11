Оценка Росстата падения ВВП РФ во II квартале оказалась лучше прогноза МЭР

https://static.news.ru/photo/e0af21b4-dbf4-11ea-ad1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Падение ВВП РФ во втором квартале 2020 года, по предварительным данным, достигло 8,5%, оказавшись лучше прогнозов Минэкономразвития России в 9,6%, передаёт Росстат.

Индекс физического объёма валового внутреннего продукта [России] во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%. Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2, следует из предоставленных агентством данных.

«Стабильный прогноз» подразумевает, что реакция РФ на экономические последствия пандемии и ситуацию на мировом нефтяном рынке будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса.

Отмечается также, что приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости РФ к потрясениям и уменьшают влияние нестабильности нефтяных цен на экономику.

По прогнозу Fitch, ВВП России в 2020 году сократится на 5,2% в связи с последствиями пандемии коронавируса, ожидается, что рост экономики начнёт восстановление в 2021 году — на 3,6% в 2021 году и 2,5% в 2022 году. Инфляция составит 3,1% в 2020 году, и вырастет до 3,8% к концу 2022 года. Ставка Банка России может быть дополнительно снижена, также следует из прогноза. Дефицит бюджета, уточняет Fitch, составит 5,1% ВВП в 2020 году против профицита в 1,8% в 2019 году.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.