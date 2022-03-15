Объём вложений РФ в госбумаги США увеличился до $4,5 млрд

Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги в январе 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $4,503 млрд (в декабре показатель составил $3,808 млрд). Это следует из документов, опубликованных на сайте Минфина США. При этом резко сократились вложения РФ в долгосрочные облигации - до $2 млн по сравнению со $102 млн месяцем ранее.

Крупнейшими держателями госбумаг США в январе 2022 года остались Япония ($1,3 трлн), Китай ($1,06 трлн) и Великобритания ($608,8 млрд).

Вложения в американский государственный долг Россия начала сокращать весной 2018 года. Тогда в апреле уровень вложения снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом в августе 2019-го он снова вырос до $93 млрд.

В марте 2020 года объём вложений сократился по сравнению с февралём более чем в три раза — с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Однако в апреле объём вновь увеличился, благодаря краткосрочным облигациям, до $6,58 млрд. В мае объём вложений сократился до $5,39 млрд, а в октябре — до $3,72 млрд.

Экономист Никита Масленников объяснял, что предыдущие сокращения вложений в гособлигации США обусловливаются курсом России на «дедолларизацию», однако все решения принимаются исходя от происходящего на рынке и могут меняться в той или иной мере.