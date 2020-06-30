Обязательная маркировка обуви вступает в силу с 1 июля

https://static.news.ru/photo/c07ca1d8-bb1e-11ea-bdfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная маркировка обуви вводится в России с 1 июля. Не допускается в продажу обувь без нанесения средств идентификации.

Решение было принято ровно год назад, на его реализацию производителям и торговцам дали время. На сегодня эмитированы около 2,134 миллиарда кодов Data Matrix. Система цифровой маркировки полностью готова для прослеживаемости обуви, сообщает РИА Новости/Прайм.

Зарегистрированы в системе порядка 56,3 тыс. участников. Именно обувь стала самым популярным товаром, коды с которой сканируют пользователи приложения «Честный знак».

Крупные обувные компании уже готовы к введению маркировки. Они ещё на ранних этапах выявили и устранили возможные технические проблемы, наладили процесс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немаркированные сигареты запрещается продавать с 1 июля. Обязательная регистрация производителей и продавцов табачных изделий началась с 1 марта прошлого года, она проходит в системе цифровой маркировки «Честный знак».