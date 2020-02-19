Российские банки в случае полной отмены комиссий с населения по платежам ЖКХ хотят компенсировать издержки, которые они несут по обеспечению приёма коммунальных платежей, например, взимать комиссию с получателей. Об этом заявил глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. Такую позицию представители банковской сферы высказали в ходе рабочей встречи на площадке АБР. Речь идёт о предложении Госдумы отменить комиссии по платежам за ЖКУ.

Надо иметь в виду, что оплата коммунальных услуг для банков является такой же услугой, как и любая другая, поэтому банки несут соответствующие издержки на организацию инфраструктуры: сюда входит и обработка наличных денежных средств, и зарплата операционистов, и разработка программного обеспечения, — объяснил Лунтовский РИА Новости.

Ранее руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения. Неверов отметил, что этот вопрос обсуждался с Центральным банком, который его поддерживает.

Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платёж: наличными через кассу банка, онлайн, или через банкомат. Более того, в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию — тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация, — отмечал Сергей Неверов в блиц-интервью «Известиям».

Сергей Неверов Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Путин предложение о подготовке поправок, отменяющих банковские комиссиий при оплате жилищно-коммунальных услуг поддержал со словами «это такая квазинагрузка».

Между тем, глава АРБ всё же считает, банки вправе ожидать компенсации. По его словам, вопрос заключается в том, каким образом она будет осуществляться — через комиссию физических лиц или уплатой комиссии получателями платежей.

Есть разные пути решения этой проблемы. Позиция банков заключается в том, что те издержки, которые они несут по обеспечению приёма платежей, должны быть каким-то образом компенсированы. Вариант полной отмены комиссий и переноса компенсации этих издержек на получателя платежей, на наш взгляд, наиболее приемлем, — отметил Лунтовский.

Но хотят того банки или нет, по словам лидера фракции, вопрос отмены таких комиссий уже проработан и поддержан в ЦБ, который уже выпустил новые методические рекомендации банкирам. Регулятор явно не без намека предписал, что банкам следует воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций.

Своё отношение к общественному спору между властью и банками NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По итогам прошлого года совокупные доходы от банковской деятельности составили порядка 2 трлн рублей. Это очень большая позитивная прибыль. И она больше, чем была в 2018 году. Иначе говоря, прошлый год банки закончили сверхдоходно. И в условиях, когда большая часть населения в РФ живёт неблагосостоятельно, крупные банки вполне могли бы взять часть этой социальной нагрузки на себя. Это было бы актом социально-гуманитарной ответственности с их стороны. Сергей Рябухин первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

По его словам, символические комиссионные платежи за ЖКХ можно было бы вернуть после успешной реализации нацпроектов в 2024 году.