Облигации «Роснано» предложили погасить с дисконтом

Облигации «Роснано», не обеспеченные гарантиями Минфина, можно будет погасить с дисконтом. С таким предложением выступили в самой корпорации, обратившись к крупнейшим держателям ценных бумаг, сообщил журнал Forbes со ссылкой на закрытые источники. Дисконт может составить до 30–40% от номинала.

По некоторым данным, «Роснано» проводит переговоры с держателями облигаций и готово обеспечить возможный дисконт в 30–40% от номинала ценной бумаги. При этом, как сообщает источник, владельцы облигаций не соглашаются на такое предложение в связи с тем, что у организации нет формальных оснований для специальных условий погашения долга.

Rusbonds приводит данные о том, что на данный момент не обеспечены гарантиями Минфина облигации «Роснано» общим номиналом 40,18 млрд рублей. Держателем 25% бумаг с погашением в декабре 2023 года является Промсвязьбанк. На сегодняшний день «Роснано» должна погасить биржевые облигации на сумму 4,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что при решении проблемы необеспеченного долга «Роснано» и переговорах с кредиторами будет найден компромисс, устраивающий все стороны. По его словам, компания проводит реструктуризацию работы под контролем правительства России.

Позднее стало известно, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе по выходу из «исторического проектного портфеля».

В конце ноября торги облигаций возглавляемой Анатолием Чубайсом корпорации «Роснано» были приостановлены по требованию. Тогда в организации признали тот факт, что она оказалась на грани дефолта. Минфин пообещал, что долговые обязательства «Роснано» будут исполняться.