Объем денежных переводов из России в Казахстан вырос втрое

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За март 2023 года из России в Казахстан перевели 12,2 млрд тенге — это на 168% больше, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на данные Нацбанка соседа РФ. Кроме того, за первый квартал текущего года сумма перечислений составила 33,9 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода 2022-го более чем на 300%.

За весь 2022 год из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге ($775,4 млн), что стало рекордом-минимум с 2014 года.

Опрошенные ранее эксперты сообщали, что одной из ключевых причин увеличения переводов стал переезд россиян в другие страны, а также оформление карт в Казахстане. Кроме того, набрали популярность услуги байеров: люди покупают через третьих лиц определенные товары за границей, которые недоступны в РФ из-за санкций.

Ранее Анкара и Москва договорились о создании единой платежной системы, которая позволит туристам из России совершать покупки в Турции. По их словам, согласие было достигнуто в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина 27 апреля. Новая система должна будет заработать на привычных дебетовых картах.