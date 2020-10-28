«Обелить» не получается: маркировка товаров провоцирует рост цен на 10%

Сколько у нас не пытаются ведомства придумывать заслоны от контрафакта, а у них ничего так и не выходит. Вроде бы всё правильно делают — разумно. Ввели у нас, например, маркировку товаров, а психология-то прежней осталась. Силён видать в россиянине взяточник и бюрократ. Стоит обратиться хотя бы к тому же рынку обуви. Что же выяснилось! Её маркировка не помогла бороться с обилием контрафактной продукции. Хуже того — она создала лишние трудности добросовестным производителям и обувным ритейлерам, о чём рассказала журналистской братии руководитель направления по развитию сети обувных магазинов АО «Юничел» Екатерина Железнякова.

На начало текущего года, по её сведениям, напечатали и реализовали порядка двух миллиардов кодов для маркировки этой кожевенной продукции при годовой потребности нашего рынка в 500 млн обувных пар.

Проект с маркировкой мы поддерживали на его старте в надежде, что маркировка поможет «обелить» рынок. Но в том виде, в каком он реализуется на текущий момент, выходит, что это... очередная мера контроля честных производителей и ритейлеров. А кто был в тени, так и остаётся. Маркировка — может быть пока — эти проблемы не решает, — посетовала представительница обувной промышленности.

По её заверениям, вследствие несовершенства маркировочной системы возникают трудности при оформлении возврата обуви, а это значит, что «страдает пока только потребитель».

При этом, вы видите, можно зайти в магазин типа конфиската и увидеть в продаже незамаркированный товар, — сообщила прессе госпожа Железнякова.

Очень вовремя обнародовал соответствующую статистику в ходе открытой пресс-конференции замначальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв. За девять месяцев сего года, по его данным, таможенники смогли выявить целых 33 товарных партии, в которых насчитывалось свыше 91 тысячи единиц контрафактной продукции, из которых более 50 тысяч единиц составила обувь. Помимо того, по линии контроля за соблюдением правил маркировки контрольно-надзорные органы умудрились обнаружить порядка 100 тысяч пар обуви без маркировки.

Кстати, по словам председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) по развитию потребительского рынка, директора аудиторской компании «Вилана» Виктории Ломовкиной, члены ЮУТПП совсем неоднозначно оценивают результаты внедрения маркировки товаров в качестве механизма борьбы с контрафактом. У экспертов сложилось мнение, что маркировка не достигла тех результатов, на которые была направлена. Проблем создала много, но результат не достигнут. Моё мнение — должны работать контролирующие органы, чтобы выявлять контрафакт, а не маркировка, — цитирует мнение Ломовкиной « Интерфакс ».

Сама по себе маркировка — отличная технология для борьбы с контрафактом, но в условиях, когда искоренено взяточничество и есть осознание того, что нельзя нарушать закон, рассуждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

У нас ввели маркировку, но психология осталась прежней. Как с этим бороться? Вложиться в RFID-метки, сделать их дешёвыми в производстве, и наконец применять в деле уже имеющиеся законы. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Толк всё же есть

В настоящее время обувной рынок находится на первоначальной стадии «обеления», однако уже удалось улучшить ситуацию в несколько раз, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Хотя проблемы с маркировкой обуви сегодня значительные, добавляет он.

Уже сейчас идут массовые сбои по всей цепочке — от опта до розницы. В России уже продано более двух миллиардов кодов при годовой потребности в 500 млн штук, т.е. приобрели кодов на 4 года вперёд. Предприятия предупреждают о росте цены на обувь из-за маркировки, причём как для отечественных, так и для импортных поставок. Это связано с необходимостью закупить соответствующие сканы, оборудование для приемки соответствующих партий товара, потребовался дополнительный штат специалистов, решающих проблемы в этой сфере. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

По мнению эксперта, на дорогой обуви это не скажется (рост цены составит до 2%). А вот дешевая летняя обувь может подорожать до 10%, что крайне негативно отразится на её продажах на фоне повсеместного снижения доходов населения.

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Для розничной торговли обувью ситуация одна из самых тяжёлых. Из-за пандемии многие обувные магазины не работали, а некоторые и до сих пор не открылись. Иногда ритейлеры даже доступа не имеют к закупленной продукции, а маркировку сделать обязаны, иначе нужно платить штрафы, — сказал аналитик.

Опрошенные специалисты в голос говорят: процесс «обеления» обувного рынка будет проходить не один год, поскольку у нас очень много продавцов «серого» импорта. Эти нелегальные продавцы будут вынуждены демпинговать, чтобы распродать остатки товара. А покупателю в текущей кризисной ситуации не так важно, старая или новая коллекция. Ведь в основном покупатель наш ориентируется на соотношение цена-качество в той категории обуви, которую может себе позволить.

Мал золотник да как-то дорог

Затраты на маркировку производителя товара состоят из двух составляющих — это затраты на оборудование и непосредственно на приобретение идентификационных знаков на каждую единицу продукции. Влияние первой составляющей на цену продукции напрямую зависит от масштаба производства: чем больше выпускаемой продукции, тем меньше на её себестоимости отражается покупка оборудования для маркировки.

При этом затрата на маркировку каждой единицы товара непосредственно зависит от стоимости продукции. Например, если вы покупаете модельные брендовые сапоги за 200 тысяч рублей, вероятно, 50 копеек на идентификационный знак в этой стоимости никак не отразится. Если же дело дойдёт до маркировки питьевой воды или молока, то при стоимости ниже 50 рублей маркировка стоимостью 50 коп. на единицу продукции неизбежно повысит себестоимость на 1-5% в зависимости от стоимости единицы товара.

Есть также затраты продавца на реализацию. Для продажи маркированного товара магазин также должен иметь специальное оборудование. Принцип тот же — чем больше оборот, тем меньше это отражается на себестоимости услуг по реализации. Выбор для конкретных производств или магазинов состоит в том, продолжать выпускать или продавать товары, в отношении которых установлены требования маркировки, или нет. Галина Баландина старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Уже сейчас очевидно, рассуждает эксперт, что бутылку воды вряд ли можно будет приобрести в киоске или в продуктовом автомате, если только до 1 января 2021 года (с этой даты предлагают сделать обязательной маркировку питьевой воды) не будут установлены специальные правила, учитывающие специфику продаж. Введение маркировки заставит малый бизнес отказаться от реализации маркированных товаров, если оснащение магазина необходимым для этого оборудованием будет экономически неэффективным, замечает Баландина.

При введении любых ограничений необходимо руководствоваться принципами соразмерности и эффективного использования ресурсов — это непосредственно следует из положений п. 3 ст. 55 Конституции РФ. Если действующие меры контроля ввоза и оборота товаров не эффективны, наверное, они могут быть заменены маркировкой. Но дело в том, что ни один административный барьер после введения маркировки не отменяется. Вводится еще одно ограничение, — говорит эксперт РАНХиГС.

Надо сказать, что сама по себе маркировка не может заменять иные формы и методы контрольно-надзорной деятельности. Если обувь открыто продаётся за наличные и без использования контрольно-кассовой техники лицами, которые уклоняются от уплаты налогов, маркировка не сможет помочь. А для лиц, ведущих легальный бизнес, маркировка очевидно является чрезмерным обременением. Контролирующие органы всегда могут проверить объёмы их продаж, ввоза или производства продукции через внутренние системы учёта товаров самих компаний.

Viktor Chernov/Global Look Press

Специалисты полагают, что принимаемые государством меры должны быть направлены, прежде всего, на сокращение каналов параллельной продажи нелегальных товаров, на пресечение незаконных денежных операций, без которых эти каналы не будут работать. Аналогов использования маркировки как способа фискального контроля в том виде, как это применяется в России, вроде бы нет.

Также, для борьбы с контрафактной продукцией производители в технологию производства вводят элементы защиты, к которым относятся защитные голограммы, водяные знаки, микронадписи, не подлежащие оптическому копированию, скрытые изображения, видимые только с помощью специальных приборов. Также используют и индивидуальные номера, по которым можно отследить партию товара, страну его назначения, и иные характеристики. Ну а государству нужно просто устранить правовые пробелы законодательства, изымать нелегальную продукцию из розницы и постоянно проводить рейды по сомнительным точкам.