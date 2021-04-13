Нужен нам берег турецкий: полмиллиона россиян могут остаться без отдыха

Россия на полтора месяца ограничила полёты в Турцию и Танзанию. В Ассоциации туроператоров России назвали запрет шоком и новым тяжёлым ударом для турбизнеса. По данным АТОР, на период, попавший под ограничения авиасообщения, россияне забронировали туры на общую сумму 32 млрд рублей. Тем временем уже слышатся призывы ограничить полёты в Турцию до конца лета. Эксперты при этом ждут увеличения внутреннего потока, за которым, скорее всего, последует повышение цен. А некоторые аналитики предупреждают: на черноморском побережье мест в отелях всем может не хватить.

Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В качестве исключения будут разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, а также полёты для вывоза россиян и рейсы для проектов концерна «Титан-2» и АЭС «Аккую» в Турции.

Власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Турцию, а туристам, планировавшим отпуск в этой стране, — поменять направление для отдыха. По некоторым данным, на сегодняшний день в Турции находятся до 30 тысяч туристов из России. Они смогут продолжить отдых или вернуться чартерами раньше запланированного срока.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), число россиян, которые забронировали туры в Турцию в период ограничения полётов, превышает полмиллиона человек, из них более 40% — это семьи с детьми. Общая стоимость забронированных поездок составляет 32 млрд рублей. Эта сумма не учитывает бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента. Точных цифр по Танзании пока нет, однако по оценкам ассоциации, туры в эту страну на апрель — май могли забронировать примерно 6-7 тысяч россиян.

Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления, с большим количеством перенесённых с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли, — говорится в сообщении АТОР.

Ассоциация отмечает, что масштаб и последствия этого удара могут быть сравнимы разве что с закрытием границ в марте прошлого года.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, для турбизнеса запрет на полёты в Турцию станет новым тяжёлым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги, подчеркнула она.

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Эти 32 миллиарда рублей россияне смогут частично вернуть (та часть туристов, кто откажется от тура), другие направят средства на путешествия в другие страны, часть действительно воспользуется ситуацией, чтобы посетить российские курорты. Но наверняка отрасль потеряет не менее 20% ожидаемой прибыли в этом году, так как Турция — одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха среди россиян. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев напоминает о стабильном росте интереса наших соотечественников к российским курортам. Наверняка Крым, Краснодарский край, Байкал, Камчатка, Карелия, Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца и другие направления покажут положительную динамику — спрос больше распределится на внутреннем туризме, пока зарубежные маршруты открыты не полностью, считает эксперт.

Авиасообщение с Турцией ограничивают как раз накануне старта отпускного сезона. В среднем это около 1 млн отдыхающих за год, которым теперь придётся возвращать деньги, комментирует в соцсетях директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Теперь эти граждане, вероятно, полетят отдыхать на черноморские курорты РФ, особенно в Крым и Краснодарский край, предполагает он.

В среднем их посещает 7-8 млн туристов в год, так что лишние «турецкие» поднимут статистику лишь на 10%, но зато они и побогаче, — пишет Гращенков.

При этом эксперт не считает, что отечественная туриндустрия полностью готова к наплыву туристов. Как показала практика, с ростом турпотока инфраструктуру не спешат расширять, зато цены растут. Проще говоря, закрыв Турцию, мы получим лишь «уплотниловку», роста ни качества, ни количества, эта мера не даст, так как все понимают её временный характер, уверен политолог.

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая называет ситуацию очень сложной.

Туристическая отрасль ещё не оправилась от кризиса, вызванного COVID-19. В отелях, представленных на черноморском побережье России, не хватит мест. Отели высокого уровня уже почти загружены, экономичный сегмент не пользуется спросом у клиентов, привыкших к зарубежному отдыху. А средний ценовой сегмент развит очень слабо и не сможет вместить всех желающих. Думаю, нас ждёт вторая волна закрытия агентств, а к концу года и части туроператоров. Мария Клевицкая старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия»

Похожего мнения придерживается её коллега Георгий Ташкер. По его словам, экономсегменту придётся срочно подтягивать свой уровень, чтобы удовлетворить запросы россиян, которые обычно отдыхают за границей. Однако это не всегда возможно чисто физически.

К сожалению, в нашей стране практически нет хороших курортных тёплых мест, — признаёт эксперт.

Между тем бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко предложил ограничить полёты в Турцию до конца лета. Он советует сохранить полёты в эту страну только для бизнеса. По словам Онищенко, россияне должны самостоятельно, без запретительных мер, отказываться от отпусков в Турции. Он призвал «приучить» население «работать своими мозгами», чтобы люди понимали ситуацию и сами принимали такое решение.