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Нуланд: «Северный поток — 2» остановят при «вторжении» РФ на Украину

01:06, 28 января 2022
Нуланд: «Северный поток — 2» остановят при «вторжении» РФ на Украину Виктория Нуланд Фото: Sarahbeth Maney/Pool/CNP/Global Look Press
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По её словам, договорённость об этом достигнута в переговорах с Берлином, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем вести очень тесные и чёткие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд, — подчеркнула Нуланд.

Она добавила, что эскалация напряжённости вокруг Украины приведёт к «быстрому и жёсткому» ответу США и их союзников. Нуланд также пообещала Москве расплату, если она отвергнет призыв Запада к диалогу, вместо дипломатии выбрав агрессию.

Ранее стало известно, что если бы по «Северному потоку — 2» из России на Запад потекла вместо природного газа водка, то это было бы неплохо, в шутку заявила Виктория Нуланд. Так она отреагировала на замечание журналиста, что трубопровод готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».

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