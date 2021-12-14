Новый казус Ващиковского: Европарламентарий стал «борцом» с «Газпромом»

Польский депутат в Европарламенте Витольд Ващиковский обратился с запросом (есть у NEWS.ru) в Еврокомиссию, касающимся газового кризиса в Молдавии. Парламентарий известный жесткой позицией по отношению к Москве (ранее он критиковал европейских политиков, которые трудоустраиваются на работу в российские энергокомпании) потребовал от ЕС наказать Россию и ввести против нее экономические санкции.

По мнению Витольда Ващиковского, подоплека конфликта между «Газпромом» и Молдавией в том, что российская компания «предложила Молдове отказаться от реформы энергетического рынка и евроинтеграции в обмен на более дешевый газ из России».

«Газпром» стал виновником газового кризиса в Молдове, поскольку в октябре он прекратил поставки в страну после истечения срока действия их двустороннего контракта. Кремль потребовал более чем в два раза превышающую первоначальную согласованную цену в качестве условия поставки газа в Молдову, — указывает в письме депутат.

Еврокомиссар Жозеп Боррель, отвечая парламентарию, пообещал, что «ЕС продолжит поддерживать энергетическую безопасность Молдовы», но санкций против России вводить не будет.

moldovagaz/facebook.com

Экономические санкции ЕС в отношении России связаны с ее ролью в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины. Любое решение о введении дополнительных санкций принимается Евросоюзом единогласно, — указал еврокомиссар.

Долгосрочный газовый контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом» (на 50% принадлежит «Газпрому») истек 30 сентября, но был продлен до конца октября с тем, чтобы заключить новый. А затем на внеочередном общем собрании акционеры «Молдовагаз» утвердили продление действующего контракта с «Газпромом» об условиях поставки природного газа в Республику Молдова сроком на пять лет, до конца сентября 2026 года. При расчетах исходили из прогнозируемых цен на газ на ближайшие 14 месяцев.

При этом стоимость природного газа изменилась следующим образом: в пунктах выхода из распределительных сетей низкого давления она выросла с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров; среднего давления — с 230 до 494 долларов; высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров; для газотранспортных сетей тариф вырос на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.

Желание европарламентария удовлетворить личные амбиции за счет «решения» чужих проблем контрастирует с позицией самой Молдовы. Президент этой страны Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта с «Газпромом» на поставку газа из России. Она уточнила, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, назвал условия пятилетнего контракта, подписанного между «Газпромом» и «Молдовагазом» «комфортными для Молдавии», а Витольда Ващиковского «профессиональным борцом с «Газпромом».

По словам Игоря Юшкова, в октябре для Молдавии действительно была сложная ситуация. Потому что «Газпром» подписал с «Молдовагазом» сначала месячный контракт, где в качестве формулы ценообразования была прямая калька со спотового рынка. В октябре цена на споте составляла около 800 долларов за 1000 кубов. Соответственно, цены с примерно с цен 270-280 за 1000 кубов выросли более чем в два раза. Это стало шоком для молдавских потребителей.

Президент Республики Молдова Майя Санду Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Видимо, они пытались подключить свои европейские контакты для ведения переговоров, потому что нынешние элиты Молдавии ориентируются на Европу. Да, направил депутат запрос. Из-за бюрократической инерции Боррель ему ответил в середине декабря, когда газовый кризис в общем-то закончился, — предположил Игорь Юшков.

По его словам, ситуация с запросом демонстрирует, что смысл деятельности депутата Ващиковского не в том, чтобы помогать Молдавии, а в том, чтобы находить основания для критики «Газпрома». Таких профессиональных «борцов» появляется много в последнее время и в Европе, и в США, и на Украине, полагает эксперт. По его мнению, сейчас у молдаван есть очень комфортный договор на фактически полгода, а дальше стороны могут пересмотреть формулу ценообразования привязать ее к ценам на нефть или на газ на спотовом рынке, потому что на рынке имеет место ценовая турбулентность.

Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа фьючерсы (контракты на поставку газа) торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но 6 октября цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связывают рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.