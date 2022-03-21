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Новак высказался за легализацию майнинга криптовалют в России

15:18, 21 марта 2022
Новак высказался за легализацию майнинга криптовалют в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Майнинг криптовалюты следует законодательно закрепить в России как вид деятельности, такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, этот шаг позволил бы собирать с отрасли налоги, передаёт ТАСС.

Мое личное мнение, что в принципе надо легализовывать, вводить в систему налоговых отношений. У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы было на законодательном уровне закреплено, — сказал вице-премьер.

За легализацию майнинга криптовалют ранее выступил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, этому виду деятельности следует присвоить специальный код. Глава Минфина указал, что данная мера позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка.

В конце февраля Министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Их по-прежнему рекомендуется рассматривать только как инструмент для инвестиций, но не в качестве средства платежа. Согласно тексту документа, перед приобретением криптовалюты россияне должны будут пройти онлайн-тестирование, от которого будет зависеть сумма инвестиции.

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