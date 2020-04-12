Новак: В РФ уверены в завершении строительства «Северного потока — 2»

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Министерство энергетики России уверено, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Это коммерческий проект. Его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного — около 5% от общей стоимости, думаю, что он будет однозначно реализован, — сказал министр в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Как писал NEWS.ru, после того, как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.