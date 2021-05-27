Новак опроверг заявление США о «грязном» российском газе

https://static.news.ru/photo/1a5de7d4-5e5e-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей БУЛКИН/NEWS.ru

Поставляемый в Европу по «Северному потоку» российский газ намного чище американского. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, сырьё из России имеет углеродный след, который в пересчёте на кВт/ч в четыре раза меньше, чем у газа из США. Это объясняется тем, что в Штатах большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

В своём утверждении министр сослался на данные различных аналитических и консалтинговых агентств. Новак также добавил, что РФ уделяет большое внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала природный газ, который добывает Россия, «самым грязным» в мире. Она также выступила против трубопровода «Северный поток — 2», поскольку по нему якобы транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле.