Новак опроверг заявление США о «грязном» российском газе

Поставляемый в Европу по «Северному потоку» российский газ намного чище американского. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, сырьё из России
В своём утверждении министр сослался на данные различных аналитических и консалтинговых агентств. Новак также добавил, что РФ уделяет большое внимание обеспечению своего экологического лидерства.
Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала природный газ, который добывает Россия, «самым грязным» в мире. Она также выступила против трубопровода «Северный поток — 2», поскольку по нему якобы транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле.