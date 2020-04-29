Новак: РФ успеет выполнить сделку ОПЕК+, несмотря на наращивание добычи

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании смогут в мае выполнить сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи на 100%, несмотря на то, что последнюю неделю наращивали производство. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Уровень исполнения сделки будет 100%-м, все компании взяли на себя обязательства по исполнению договорённостей. Это показатель (уровень добычи) среднемесячный, поэтому в среднем за месяц такие показатели будут достигнуты, — подчеркнул Новак в интервью «Интерфаксу».

Министр также прокомментировал возможное снижение экспорта чёрного золота в мае. По данным источника агентства, внешняя торговля через порты РФ, кроме Козьмино на Дальнем Востоке, может сократиться на 42% по сравнению с апрелем — до 5,42 млн тонн.

Я не думаю, что у нас на 40% упадёт экспорт нефти. Статистика эта предварительная, не учитывает до конца степень загрузки НПЗ, да и экспорт по трубопроводам, насколько мы ожидаем, останется более стабилен, — сказал он.

Новак также добавил, что многое будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке:

Может быть, больше перерабатывать будут, больше будет экспорта нефтепродуктов. Или наоборот — больше экспорта нефти.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

В Кремле считают сделку ОПЕК+ общей победой для всех стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно дождаться 1 мая, когда сделка начнёт действовать, чтобы оценить её итоги.

Ранее NEWS.ru писал, что британская компания BP сократит добычу нефти на своих проектах в странах — участницах ОПЕК+, в том числе в России, во II квартале. Совет директоров «Роснефти» определится с позицией по вопросу сокращения добычи нефти в мае – июле 2020 года на заседании 30 апреля.