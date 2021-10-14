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Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2» к запуску

11:43, 14 октября 2021
Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2» к запуску
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Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. При этом дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. Об этом в ходе сессии на Российской энергетической неделе заявил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни <...> будет готов,сказал Новак.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему новая газотранспортная система «Северный поток — 2» лучше, чем та, которая была построена на территории Украины. По его словам, ГТС Украины строилась под одно месторождение, но сейчас Россия перешла к более северным месторождениям и оттуда строит новую систему. Кроме того, новый маршрут на две тысячи километров короче до основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину.

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