Новак рассказал о степени готовности «Северного потока — 2» к запуску

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что видит риски развития мировой экономики по сценарию стагфляции. Он связывает их с применением ряда стимулов, которые несоразмерны возможностям восстановления экономик. Слова Силуанова приводит пресс-служба Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати.

Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны <...> Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик, — сказал...