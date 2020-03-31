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Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Россия, Соединённые Штаты и Саудовская Аравия будут искать выход из сложившейся ситуации на рынке нефти.

Американский лидер подчеркнул, что никто не хочет терять целую отрасль из-за сложившейся обстановки. Они соберутся вместе, и мы все соберёмся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы...