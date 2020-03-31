Министр энергетики России Александр Новак провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дэном Бруйеттом.
В беседе главы ведомств обсудили ситуацию, сложившуюся на мировых нефтяных рынках и договорились продолжить диалог, чтобы обсудить возможные пути решения проблем,
Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике, — рассказали в Минэнерго.
Как писал NEWS.ru ранее, с 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей.
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