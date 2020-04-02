Новак не считает, что происходит передел нефтяного рынка в мире

https://static.news.ru/photo/44ab41a0-74f0-11ea-b617-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики Александр Новак считает, что в настоящий момент в мире нет глобального передела рынка нефти.

Я бы не ставил так кардинально вопрос, что идёт передел рынка. Идёт ситуация, связанная с тем, что каждая страна и каждое добывающие предприятие пытается устоять в этой ситуации, в период такого существенного кризиса, — заявил Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

NEWS.ru писал, что рынок нефти продолжит своё падение. Александр Новак считает, что ситуация ухудшится в ближайшие недели. Министр рассказал, что встречался с руководителями нефтяных компаний. Они также считают, что падение спроса будет продолжаться.

Напомним, с 1 апреля прекратило действоватьограничение о сокращении по добычи нефти ОПЕК+. После этого Саудовская Аравия начала наращивать добычу. Она отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Решение королевства наращивать добычу до максимума привело к обвалу котировок и кризису на рынке углеводородов.