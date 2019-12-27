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Экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев текущего года на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%. Об этом на правительственном совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, это результат принятого в 2017 году постановления правительства Российской Федерации об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину (с 25 до 40% в 2019 г., до 60% в...