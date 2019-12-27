Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не ждёт падения цен на нефть до $30 за баррель из-за стабильности рынка.
Конечно, есть неопределённость с добычей нефти в Ливии, Иране, Венесуэле. И любые изменения добычи в этих странах, политические какие-то изменения, они могут сильно повлиять на рынок, — сказал Новак телеканалу «Россия 24».
Он отметил позитивный момент: в зимний период, когда спрос на нефть низкий, цены держатся на уровне выше $60.
Как ранее писал NEWS.ru, после перерыва в работе бирж в связи с празднованием католического Рождества нефть эталонных марок уверенно прибавляет в цене 26 декабря.
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