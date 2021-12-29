Новак назвал сроки сертификации «Северного потока — 2»

Вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2» конец первого полугодия 2022 года. Он отметил, что при желании европейских партнёров поставки могут начаться и раньше.

Новак понадеялся, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска проекта. При этом он добавил, что от этого никто не застрахован.

Зампред правительства также заявил , что Nord Stream 2 AG, осуществляет проект в соответствии с европейским законодательством, поэтому любые требования сверх него носят политический характер.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев высказался за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Он выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет относиться к проекту прагматично и в интересах потребителей. По словам Нечаева, в настоящее время в кабмине Германии делаются обнадёживающие заявления по трубопроводу. Члены правительства подчёркивают, что проект относится к частному сектору и не должен быть связан с политикой.

Посол отметил, что подобные заявления принимаются к сведению российской стороной. Он выразил надежду, что проект будет в итоге доведён до конца, поскольку «от этого выиграют все».

Для начала поставок газа по СП-2 необходимо одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Пока сертификация приостановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Регулятор предполагает, что решение о сертификации будет принято не ранее второй половины 2022 года.