Новак назвал причину стабилизации цен на рынке нефти России

https://static.news.ru/photo/627ad2ee-b889-11eb-a142-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Александр Новак заявил, что небольшой дефицит нефти, который наблюдается в России уже несколько месяцев, сбалансировал ситуацию на этом рынке. Об этом сообщает ТАСС.

То, что мы сейчас видим, — стабильные цены, они на определённом уровне держатся, это означает, что на рынке сегодня есть баланс, связанный с небольшим превышением спроса над предложением, — заявил Новак в кулуарах коллеги Ростехнадзора.

Он уточнил, что дефицит на рынке нефти наблюдается в течение нескольких месяцев и за счёт этого идёт снижение прошлогодних накопленных остатков.

Ранее сообщалось, что из-за дальнейшего перехода стран к «зелёной» энергетике цена на нефть в будущем может опуститься до непривычно низкого уровня — $10 за баррель. Согласно прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, спрос на нефть начнёт снижаться с 2023 года, а к середине века упадёт на 70% от современных показателей. Впрочем, это произойдёт лишь при условии, что у ведущих экономик мира получится достичь целей Парижского соглашения по климату.

Пока речь идёт не о полном отказе от российского топлива, а о сокращении закупок для реализации программы перехода на «зелёную» энергетику, которая в последние несколько лет не только стала трендом в странах Евросоюза, но и является одним из требований к участникам ЕС, заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.