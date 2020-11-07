Новак: на газификацию в России потребуется 1,9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/333d80d2-21b5-11eb-8e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Реализация программ газификации в России оценивается в 1,915 млрд рублей и потребует дополнительных источников финансирования, сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, это внушительная сумма, однако критически важно обеспечить источники финансирования, так как газификация является одной из ключевых задач.

В этой связи, по нашему мнению, только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись, — отметил он в статье для журнала «Энергетическая политика».

Новак уточнил, что на реализацию всего комплекса затрат на осуществление работ, в том числе строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов, за счёт инвестиционной программы «Газпрома», в текущей конъюнктуре мирового газового рынка уйдёт значительный объём ресурсов, что приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета.

Поэтому, добавил министр, сейчас обсуждаются дополнительные источники финансирования.

Как писал NEWS.ru, 16 сентября президент Владимир Путин встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который пообещал главе государства, что следующая пятилетка работы компании будет носить «ярко выраженный социальный характер». Особое внимание, по его словам, будет уделяться газификации сёл. Стороны также обсудили проекты компании и итоги её работы за первое полугодие.