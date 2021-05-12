Новак: газификация регионов не вызовет рост тарифов на газ

https://static.news.ru/photo/3a033fc6-b33a-11eb-9c3f-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Александр Новак заявил, что программа газификации регионов не вызовет увеличения тарифов на газ для населения. Об этом сообщает ТАСС.

Считаю, что на тарифах для населения реализация этой программы, этой дорожной карты (газификации регионов РФ. — NEWS.ru) не отразится. Дополнительной индексации тарифов для реализации этой программы не будет, — произнёс он.

Вице-премьер также подчеркнул, что газификация не вызовет роста тарифов на газ в регионах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что жители населённых пунктов, в которые уже подведён газ, не должны сами платить за то, чтобы трубу провели в их дома, так как муниципальных средств часто не хватает для разведения газопровода по домохозяйствам. Президент поручил «Газпрому» и другим компаниям, занятым в газовой отрасли, решить эту проблему.

Как сообщалось, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что повысить доступность газификации домов нужно при помощи единого регионального оператора газификации, а также через многофункциональные центры (МФЦ) и портал госуслуг.