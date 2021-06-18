У российской нефти появился западный конкурент

https://static.news.ru/photo/6b4d2080-d034-11eb-b326-96000091f725_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Вице-президент аналитического агентства Argus Джеймс Гудер назвал нового потенциального соперника для российского сорта экспортной нефти Urals. Западным конкурентом оказалась Норвегия, пишет Lenta.ru.

Речь идёт о новом норвежском сорте сырья Johan Sverdrup, который добывается в Северном море. По словам Гудера, эта нефть может составить конкуренцию российской в ближайшем будущем.

Полтора года эксплуатируется, но это самый крупный поток нефти — больше, чем Brent, больше, чем Forties. И если мы добавим его в корзину датированного Brent, это будет означать серь`зное повышение объ`мов, — произнёс он.

Вице-президент пояснил, что сейчас Urals не так активно продается в европейские страны. Если Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт.

Ранее цена нефти марки Brent впервые с 26 апреля 2019 года поднялась выше $74 за баррель. Этот рост цен также был обусловлен снижением коммерческих запасов в США.