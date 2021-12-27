Неудобное положение: за что Россию обвинили в нарушении правил ВТО

Евросоюз пожаловался во Всемирную торговую организацию на Россию за то, что последняя якобы несколько лет ущемляла интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским госкомпаниям. Этот рынок госзакупок ЕС оценил в €290 млрд. По мнению экспертов, у Евросоюза не так много шансов выиграть этот спор. Во-первых, в разбирательствах в рамках ВТО не возмещаются убытки. Во-вторых, сам же Евросоюз постарался, чтобы РФ активнее проводила политику импортозамещения.

Европейский союз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ЕС отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьёзно ущемляют интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России, — уточняется в сообщении на сайте ВТО.

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что такую сумму ЕС потребовал от России в качестве компенсации за политику импортозамещения. Минэкономразвития РФ даже пришлось уточнять, что в €290 млрд (или $328 млрд) ЕС оценил рынок российских госзакупок, а вовсе не причинённый экономике блока ущерб. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО, пояснили в ведомстве, напомнив заодно, что правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций».

В конце ноября члены ВТО рассматривали запрос ЕС о создании комиссий с целью разрешения спора, однако российская сторона не поддержала эту просьбу. Повторный запрос о создании комиссии ЕС направил 20 декабря. В итоге орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился создать комиссию. Участие в разбирательстве примут Австралия, Швейцария, США, Канада, Китай, Япония, Украина и другие страны.

К слову, позиция США в данном вопросе уже известна. На прошлой неделе торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО.

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

По её словам, США проработают ответные меры по линии ВТО, чтобы помешать РФ в развитии этого направления. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией «ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», посетовала Кэтрин Тай. Аналогичные претензии практически дословно высказал позднее и Евросоюз.

В теории любые меры по импортозамещению в той или иной форме нарушают нормы свободной международной торговли. На практике же многие страны грешат заградительными пошлинами, субсидиями для собственных производителей, а кто-то не стесняется закрывать целые рынки. А уж про санкции и антисанкции и говорить не приходится. И ЕС, надо заметить, и не говорит.

В претензиях, выдвинутых в ноябре Еврокомиссией, ни слова не сказано про санкционное противостояние, которое возникло между Евросоюзом и Россией после 2014 года, а только лишь про нарушение других правил, которые привели к дискриминации поставщиков.

Но в российском МИД напомнили, откуда ноги растут.

Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски, — напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале .

В целом для ВТО совершенно обычна практика рассмотрения споров между странами, и в этом смысле ничего сверхъестественного в претензиях ЕС к России нет. Партнёр PraeLegal Ирина Ким в беседе с NEWS.ru напомнила о торговом споре между Китаем и США. Так, Соединённые Штаты в одностороннем порядке увеличили импортные тарифы на продукты, ввозимые из Китая. В ответ на это Китай повысил тарифы на ввоз некоторых видов металлов и определённых видов сырья из США. Взаимные претензии по сей день рассматриваются органом ВТО по урегулированию споров.

При этом эксперт замечает, что в разбирательствах в рамках ВТО не возмещаются убытки.

В практике применение правил ВТО в части взыскания крупных денежных сумм является крайне сложной процедурой. Как правило, в подобных случаях принято налагать санкции, — рассуждает Ирина Ким.

Важное уточнение: Россия может наложить своё вето на решение, обжаловав его в апелляционном органе ВТО. Кроме того, как полноправный член организации она может подать встречный иск, замечает Ким.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский уверен, что никаких серьёзных последствий для России не будет.

Начнём с того, что в €290 млрд оценивается не ущерб экономике Европы, а объём закупок России — и это огромная разница. К тому же требовать компенсацию за то, что из-за контрсанкций в ответ на рестрикции Европы Россия перешла на импортозамещение, по меньшей мере странно, — сказал Переславский NEWS.ru.

К тому же надо понимать, что речь идёт не о потерях как таковых, а о некой потенциальной упущенной выгоде. Выиграли ли или проиграли бы европейцы, получив доступ на рынок объёмом почти 20% ВВП России, — ещё большой вопрос.

И ещё немаловажный факт: Россия имеет неплохой положительный опыт в торговых спорах в ВТО. Так, в 2020 году организация поддержала РФ в многолетнем споре с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок. В частности, Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание понесённые российскими экспортёрами затраты на приобретение сырья, в частности природного газа.

А в 2018 году Россия оспорила нормативно-правовые акты, якобы направленные на выполнение Третьего энергопакета (ТЭП). Тогда РФ выиграла дело по трём из шести пунктов: ВТО признала неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу OPAL, правила сертификации некоторых операторов газотранспортных сетей, а также наделение инфраструктурных проектов, которые поставляют газ не из России, статусом «проектов общего пользования».