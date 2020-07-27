Нерест трески не помешает строительству «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ee1b60f6-d000-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler/www.imago-images.de/Global Look Press

Недостроенный участок газопровода «Северный поток — 2» не подпадает под сезонные ограничения строительства из-за нереста трески. Об этом заявили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Ограничения на работы в зоне нереста трески накладываются с июля по август и распространяются на строительство в Борнхольмском бассейне в юго-западной части Балтийского моря.

Через эту зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет, — сообщили РИА Новости в компании.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен подтвердил, что нерест не повлияет на стройку «Северного потока — 2». Регулятор пояснил, что работы в зоне ограничений завершили в декабре прошлого года.

Ранее NEWS.ru писал, что Копенгаген в начале июля дал разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Однако трубопрокладчики вынуждены прекратить работы из-за нереста трески. Датские власти запретили любое строительство в море до 1 октября.

22 июля в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео. В ходе встреч с премьер-министром и главой МИД Дании Помпео подчеркнул, что США намерены защищать свои геополитические интересы в Европе. Это, как отмечает радиостанция NDR Info, любопытным образом совпало с нерестом трески.

23 июля Соединённые Штаты приняли новый оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока — 2». Они должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.

Между тем в Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока — 2», поскольку у страны нет ответа на случай санкций США. Такой ответ дало федеральное Министерство экономики на запрос парламентариев из партии «Зелёные». Отмечается, что Германия только обсуждает штрафные меры с другими странами Евросоюза, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.