https://static.news.ru/photo/16bb10c6-e6c6-11e9-aa80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Стоимость нефти начала расти в пятницу, 4 октября, после снижения котировок на протяжении восьми дней подряд.

Декабрьские фьючерсы на энергоресурс подорожали на торгах в Лондоне на 0,5% до $58,21 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI выросли в цене на нью-йоркской бирже на 0,36% до $52,64 за баррель.

В целом с понедельника, 30 сентября, нефть марки Brent упала в цене на 4,6%, WTI — на 5,8%.

Как сообщал News.ru, в пятницу, 4 октября, российский рубль показал незначительное укрепление по отношению к доллару и евро. Курс европейской валюты понизился на 8 копеек, американской — на 6,75 копеек.