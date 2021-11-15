Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell решил сменить название

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell объявила о желании изменить название. В качестве нового имени предлагается Shell plc. Также компания намерена сменить и налоговое резидентство. Совет директоров вынес эти вопросы на голосование акционеров, следует из материалов, размещённых на сайте концерна.

Упрощение нормализует нашу структуру акций в рамках налоговой и правовой юрисдикции одной страны и сделает нас более конкурентоспособными. Shell сможет лучше использовать свои возможности и сыграть ведущую роль в энергетическом переходе, — заявил председатель совета директоров Shell Эндрю Маккензи.

Он призвал акционеров проголосовать за предложенное решение. В качестве аргумента также утверждается, что нынешняя сложная структура акций подвержена ограничениям и может оказаться неустойчивой в долгосрочной перспективе. Поэтому компания намерена унифицировать акции двойного класса — типа «A» (Royal Dutch Shell) и «B» (Shell Transport & Trading Company) и создать вместо них одну бумагу.

Известно, что хедж-фонд Third Point, являющийся крупнейшим держателем акций Shell, призвал нефтегазовую компанию разделиться на несколько компаний, чтобы повысить её производительность и рыночную стоимость. В компании ответили, что её предприятия лучше работают в рамках одной структуры. Для большей защищённости компания также решила перенести свое налоговое резидентство и организовать переезд штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию.

Теперь для утверждения предложения руководства Shell необходимы голоса не менее 75% акционеров на общем собрании, которое состоится 10 декабря.

Весной этого года Royal Dutch Shell проиграла суд в Нидерландах о сокращении выбросов. Компания обязана почти вдвое сократить выбросы углерода — на 45% к 2030 году.

Ранее «Газпром» и Shell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на пять лет. Документ предусматривает более широкое взаимодействие компаний в вопросах экологии, изучения энергетических рынков и цифровизации технологий.