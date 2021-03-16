«Газпром» и Shell договорились о стратегическом сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/083a036c-866c-11eb-8f52-96000091f725_660.jpg Фото: Revierfoto via www.imago-images.de/Global Look Press

«Газпром» и концерн Shell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на пять лет. Документ предусматривает более широкое взаимодействие компаний в вопросах экологии, изучения энергетических рынков и цифровизации технологий.

Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом наших достижений в будущем, — приводит пресс-служба «Газпрома» слова главы холдинга Алексея Миллера.

Ранее стало известно, что «Газпром» резко увеличил поставки газа в Европу, в частности, в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%). В холдинге рассказали о сохранении высокого спроса в начале календарной весны на фоне холодной погоды.

Как сообщал NEWS.ru, по данным специалистов «Газпрома», в Европе необходимо будет закачать минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа нынешней зимой.