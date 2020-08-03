Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете

https://static.news.ru/photo/b4ecc8dc-d59c-11ea-8b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июле выросла на 5% по отношению к июню — до $43,91 за баррель. Её стоимость впервые с февраля превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет $42,4 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2020 года сложилась в размере 43,91 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара за баррель), — говорится в сообщении Минфина РФ.

В июне средняя цена Urals составила $41,93 за баррель. За семь месяцев текущего года средняя стоимость нефти Urals сложилась в размере $40,34 за баррель, тогда как в этот же период прошлого года она составляла $65,27 за баррель.

Как писал NEWS.ru, 27 июля нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи в РФ в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокого спроса на сорт в Северо-Западной Европе и Китае.