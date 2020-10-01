Нефть начала падать из-за сообщений о второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e5f5104-03fb-11eb-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на чёрное золото резко пошли вниз и опустились на 5–6% вечером 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 18:02 мск декабрьский фьючерс на нефтяную смесь эталонной марки Brent снижался на 4,96%, до $40,2 за баррель. Фьючерс с поставкой в ноябре на нефть другой эталонной марки WTI опускался на 5,74%, до $37,91 за баррель.

Нефтяные котировки заметно пошли вниз после того, как в США была опубликована слабая статистика по индексу деловой активности. В сентябре данный показатель неожиданно снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%.

Слабая статистика Штатов только сделала сильнее опасения инвесторов, касающиеся состояния мировой экономики, которая ещё не оправилась после пандемии коронавируса и теперь находится под угрозой рухнуть снова из-за вероятности второй волны COVID-19.

Очевидно, что вирус не локализован. Число случаев инфицирования растёт, число погибших в мире превысило 1 миллион, и мир снова становится мрачным, — пояснил Reuters аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Кроме того, на цены на нефть давят и сообщения о росте добычи нефти в Ливии до 270 тысяч баррелей в сутки, что создаёт риски переизбытка сырья на рынке. При этом в понедельник, 28 сентября, по данным Bloomberg, ливийцы добывали 150 тысяч баррелей в день.

Как писал NEWS.ru, российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза.