Цена на нефть марки Brent достигла трёхлетнего максимума

Цена нефти марки Brent превысила $85 за баррель. Последний раз этого уровня она достигала в октябре 2018 года. Об этом стало известно из данных торгов лондонской биржи ICE.

Сегодня цена нефти марки Brent достигла $85,1 за баррель. Правда, закрепиться на этом уровне ей не удалось, и стоимость опустилась чуть ниже данной отметки. Сейчас декабрьский фьючерс (14:30 мск) торгуется по цене $84,76.

11 октября цена фьючерса на нефть марки Brent также достигала своего исторического максимума, превысив $84 за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает вполне возможным рост нефтяных цен до $100 за баррель. При этом страна не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Мировые цены на нефть начали рост в начале октября после решения комитета ОПЕК+ оставить в силе договорённость наращивать каждый месяц объёмы добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.