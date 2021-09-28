Нефть и газ уходят в отрыв: что даст россиянам взлёт цен

Мировые цены на нефть впервые за три года поднялись выше $80. Котировки подогревает газовый кризис в Европе — беспрецедентный по своим масштабам рост цен на голубое топливо. Эксперты говорят, что недалёк тот день, когда стоимость чёрного золота приблизится к $100 за баррель. NEWS.ru выяснил, что даст дорогая нефть России и выиграют ли от этого простые граждане. Ведь ответы на эти вопросы не так однозначны, как кажется на первый взгляд.

Цена на нефть обновила максимумы октября 2018 года. По данным Investing.com, стоимость ноябрьских фьючерсов в ходе торгов во вторник достигала $80,35. Цена североамериканской нефти марки WTI тоже растёт, приближаясь к максимумам июля 2021 года ($77,17 за баррель). К 11:10 мск на спотовом рынке за баррель WTI давали $76,30 (+1,13%).

Почему дорожает нефть

Bloomberg связывает рост цен со «шквалом „бычьих“ прогнозов» от банков и трейдеров. Последние считают, что в условиях пандемии нефтяники всего мира недостаточно инвестировали в разработку новых месторождений для поддержания поставок на текущих уровнях.

Спрос на нефть растёт, а предложение падает. Тут как назло на Соединённые Штаты обрушились мощнейшие ураганы, и большая часть производства нефти была остановлена на несколько недель. И, кстати, добыча до сих пор полностью так и не восстановилась. Вдобавок запасы нефти в США сократились практически до трёхлетнего минимума.

И уж чего совсем никто не мог ожидать, так это энергетического кризиса, охватившего Европу. Цены на газ на европейском рынке с начала года выросли более чем втрое. 28 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF превысила $1000 за тысячу кубометров. Впереди зима, а газовые хранилища не заполнены. В этих условиях потребители вынуждены искать более дешёвую альтернативу, которой теперь становится нефть.

Интересно, что ещё весной участники рынка предполагали, что цены на чёрное золото к концу года вырастут до $100 за баррель. Рынок не слишком-то опасается рисков закупиться «слишком дорого», когда ждёт, что в дальнейшем цены вряд ли надолго опустятся, а вот подняться сильно выше могут запросто, пояснил NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Теперь эксперты из Goldman Sachs повысили свой прогноз с $80 до $90 за баррель на конец 2021 года, решив, что дефицит нефти на рынке «не удастся устранить в ближайшие месяцы, поскольку его масштабы превышают желание и возможности ОПЕК+ наращивать объёмы добычи.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится совсем скоро, в начале октября. Возможно, рост цен и спроса заставит её участников вновь поднять вопрос о пересмотре квот на нефтедобычу. Но будет ли легко странам картеля договориться?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда идут нефтедоллары

Пока же нефть продолжает расти, обеспечивая приток нефтедолларов в Россию. Однако это мало что меняет в жизни россиян. Согласно бюджетному правилу, нефтяные «сверхдоходы» изымаются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Бюджет на 2021 год свёрстан из расчёта цены Urals $43,3, а все доходы выше этого уровня идут как раз в ФНБ, напомнил NEWS.ru директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

На средства фонда Министерство финансов приобретает иностранную валюту и вкладывает её в долговые ценные бумаги иностранных государств (и в этом смысле они являются одними из главных выгодополучателей дорогой нефти), добавил эксперт. Что может измениться в этой схеме? Например, может начаться более активная «проработка инвестиционных проектов» или власти примут решение о новых выплатах отдельным категориям граждан, полагает Буклемишев. Последнее вряд ли, выборы как-никак уже прошли.

В общем и целом дорогая нефть жизнь россиян не изменит. Бензин как дорожал, так и будет дорожать, поскольку в структуре его цены значительную долю занимают налоги и сборы. Рубль существенно укрепляться не будет, так как сама процедура скупки валюты на дополнительные нефтяные доходы «опускает» рубль ниже того уровня, на котором он должен был бы быть. Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

Росту цен на чёрное золото могут порадоваться разве что частные акционеры нефтяных компаний, акции которых сейчас бьют исторические рекорды. Их держателей могут ждать и повышенные дивиденды. Вопрос в том, как долго продлится эта эйфория.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Копить нельзя тратить

По мнению Петра Пушкарёва, российские власти по-прежнему не готовы эффективно воспользоваться возникшей сверхблагоприятной нефтяной конъюнктурой. Поступающий избыток экспортных доходов можно было бы обратить в стимулирующие развитие экономики субсидии несырьевому, инновационному бизнесу, отметил аналитик.

У России есть уникальная возможность перестать складировать «лишние» деньги огромной кучей в золотовалютные резервы Центробанка, и уж тем более постоянно докладывать их в ФНБ, который и без того немаленький, — объяснил эксперт.

На 1 сентября объём ФНБ превысил 14 трлн рублей, всего за месяц прибавив 260 млрд рублей. И это в то время, когда правительство наотрез отказывается индексировать пенсии работающим пенсионерам. Для справки: на индексации требуется пока лишь чуть более 100 млрд рублей. Всем остальным пенсионерам власти едва готовы наскрести на индексацию в пределах 5% с небольшим, что через год окажется каплей в море на фоне вполне реальной продуктовой инфляции в 15-20%, пояснил Пушкарёв.

В то время когда весь рынок и глобальные фонды строят свои инвестиционные планы, закладываясь на сверхвысокие нефтяные цены, правительство крупнейшей нефтедобывающей страны перестраховывается, отказываясь потратить дополнительные средства на улучшение жизни хотя бы наиболее нуждающихся в этом граждан. В результате всё, что дают россиянам нефтяные цены, — это относительно предсказуемую и удобную для ведения бизнеса стабильность рубля, который перестал неожиданно резко снижаться в ответ на каждый малейший «чих» мировых фондовых бирж и виртуальные угрозы новых санкций, а также деньги в казне «на чёрный день», которые кабмин всё равно, похоже, и не представляет толком, как и когда использовать, а просто копит. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade шеф-аналитик TeleTrade

Сейчас у Минфина и Минэкономразвития есть возможность не просто увеличить социальные расходы, но и действовать смелее, к примеру, заложить основу для хорошего роста официальных «белых» зарплат в частном бизнесе. По словам Пушкарёва, для этого малым и средним предприятиям надо гарантировать прямые денежные субсидии из бюджета на долгие сроки, безвозмездно или под минимально возможный процент, но не просто так, а в обмен на обязательства поднять фонд оплаты труда и зарплаты не менее 80% сотрудников.

Правительство могло бы пойти ещё дальше, законодательно снизив выплаты с любых повышенных зарплат в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Аналогичные налоговые льготы могли бы полагаться малому и среднему бизнесу за инвестиции в развитие, закупку новых технологий и оборудования.

Однако власти сидят на ФНБ как собака на сене, страхуя себя, видимо, от нового обвала нефтяных цен, которого на горизонте пока и не видно, — подчеркнул аналитик.

В бюджет 2022 года кабмин закладывает расходы в размере 23,6 трлн рублей, то есть практически на уровне 2021 года, при этом ожидая доходы выше 25 трлн рублей. Другими словами, заведомо закладывается профицит. В то же время доходы капитанов нефтяного бизнеса продолжают расти, а кошельки россиян — пустеть.