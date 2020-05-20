Нефть дорожает на фоне ожидания новостей из США

Мировые котировки на нефть 20 мая 2020 года растут в ожидании заявления Минэнерго США о запасах топлива в стране. По данным на 13:26 по Москве июльские фьючерсы на смесь Brent подорожали на 1,01% — до $35 за баррель. WTI прибавила 0,41% — до $32,09 за «бочку».
Инвесторы прогнозируют, что Белый дом сообщит об увеличении запасов углеводородов на 1,15 млн баррелей,
Индекс РТС во время торговых операций на МосБирже увеличился на 2% по сравнению с предыдущей сессией — до 1200,91 пункта, по данным на 11:40 по Москве 20 мая 2020 года.
В прошлый раз показатели РТС превышали отметку в 1200 пунктов 6 марта 2020 года. Индекс МосБиржи растёт на 1,4% — до 2749,43 пункта. Курс американской валюты на открытии торгов в Москве прибавил 0,1% и достиг отметки в 72,51 рубля. Согласно информации торговой площадки, курс евро увеличился на 0,2%, составив 79,36 рубля.
Как ранее писал NEWS.ru, нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе.
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