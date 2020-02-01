Не самые приятные новости для водителей грузовиков и фур — с 1 февраля ожидается очередное повышение тарифов за проезд по трассам федерального значения по системе «Платон». За 1 км пути дальнобойщики будут вынуждены платить 2,2 рубля (вместо 2,04 рубля). Сами по себе изменения на первый взгляд кажутся не такими большими, однако, это в конечном счёте отразится на всех сферах логистики и конечной стоимости товаров. Подробности — в материале NEWS.ru.

Прежнее повышение было 1 июля 2019 года — тогда цены выросли на 14 копеек. Сейчас плата за проезд возрастёт на 16 копеек или более чем на 7%. Примечательно, что цены на «Платон» теперь будут менять ежегодно и именно с 1 февраля. Разумеется, в сторону увеличения. При этом при расчёте размера надбавки будет учитываться уровень инфляции. Предполагается, что в следующем году тариф повысится до 2,35 рублей.

Система «Платон» заработала ещё осенью 2015 года, благодаря ей с транспортных средств массой более 12 тонн взимается плата за проезд по федеральным автодорогам. Средства, полученные от платы, распределяются на строительство новых и восстановление старых трасс, которые «страдают» от колёс большегрузов. Ожидается, что со временем плата по системе «Платон» распространится и на региональные дороги. К настоящему времени с водителей удалось собрать более 94 млрд рублей, благодаря данным средствам отремонтировано свыше 2500 км автодорог.

Как пояснил NEWS.ru заместитель директора транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов, в результате повышения тарифы на перевозку могут вырасти на 1-2%, причём произойдёт это уже в феврале.

Однако, несмотря на индексацию, он не ожидает, что ставки для клиентов будут увеличивать все компании. В этой связи, грузовладельцы не почувствуют рост финансовой нагрузки на логистический бизнес. А для того, чтобы оставить тарифы на прежнем уровне, необходимо оптимизировать внутренние ресурсы. Например, использовать такие инструменты, как пересмотр арендной ставки складских площадей, увеличение эффективности складского персонала, пересмотр нормативов клиентских и сервисных отделов. При этом за счёт автоматизации увеличивается количество обработанных товарно-транспортных накладных одним сотрудником.

Алексей Даничев/РИА Новости

Также, по его словам, необходима настройка автоматизированных сервисов, которые позволяют упростить бизнес-процессы на стороне клиента. Например, сервисы, связанные с отправлением и получением грузов, оплатой и выбором отделения получения. Это может касаться как мобильных приложений, так и личных кабинетов.

Есть два основных ощутимых результата после внедрения системы взимания платы с грузовиков по «Платону». С одной стороны, это повышение «прозрачности» и прослеживаемости на рынке грузоперевозок. Благодаря внедрению этой системы, появилась возможность подсчитать объём рынка. Так, по состоянию на 15 января 2020 года в системе зарегистрировано 1 271 789 транспортных средств. По разным оценкам, ёмкость рынка в денежном выражении в 2018 году составила 814,9-826,2 млрд рублей. Вадим Филатов заместитель директора транспортной компании «ПЭК» заместитель директора транспортной компании «ПЭК»

И второй результат — растёт качество дорожного полотна. За счёт собранных средств восстановили и построили более 30 мостов в 40 регионах страны.

В свою очередь директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов отметил, что, несмотря на то, что в перспективе, с февраля 2021-го плата возрастёт на 15%, учитывая структуру тарифа на грузоперевозку, данное изменение будет менее значительно.

Он подчеркнул, что в рамках ежегодного пересмотра цен при работе с клиентами должны будут учитываться изменение размера компенсации оплаты в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам. Зачастую, сказал Миронов, с транспортными партнёрами это изменение учитывается в рамках тендерного процесса.

Перед запуском программы «Платон» планировалось, что тариф будет установлен на уровне 3,73 рубля. Однако такая ставка привела к многочисленным протестам и перекрытием трасс водителями. В этой связи было принято решение резко опустить стоимость проезда, до 1,53 рубля. А к изначальной цене решено было вернуться поэтапно, путём повышений в 2016, а также в 2019-м. Но после долгих обсуждений было принято решение о многоэтапном и более плавном повышении тарифа.