https://static.news.ru/photo/8746bf1c-c4b5-11e9-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил главе Минфина Антону Силуанову снизить налог на доходы для многодетных матерей.

На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает, — отмечает Зубарев.

Депутат предложил провести эксперимент в тех регионах России, где многодетные семьи находятся в «зоне риска»: в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.

Он также напомнил, что за чертой бедности находятся 51% многодетных семей.

Как ранее писал News.ru, девять из десяти российских семей, воспитывающих нескольких детей, рассматривают возможность приобрести квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет.