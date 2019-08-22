Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил главе Минфина Антону Силуанову снизить налог на доходы для многодетных матерей.
На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает, — отмечает Зубарев.
Депутат предложил провести эксперимент в тех регионах России, где многодетные семьи находятся в «зоне риска»: в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.
Он также напомнил, что за чертой бедности находятся 51% многодетных семей.
Как ранее писал News.ru, девять из десяти российских семей, воспитывающих нескольких детей, рассматривают возможность приобрести квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет.