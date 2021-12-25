Названы условия взлёта цен на бензин до ста рублей за литр

Контроль со стороны государства является условием отсутствия резких скачков цен на бензин. Если ситуация изменится, велика вероятность, что стоимость автомобильного топлива может достичь ста рублей за литр. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По мнению эксперта, основной фактор, сдерживающий рост цен — регулирование ценообразования на рынке сырья. И основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России, поддерживающие курс рубля.

Белхароев подчеркнул, что вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС. Бизнес перестал быть рентабельным из-за высоких оптовых цен на бензин. ВИНК контролируют розничные цены на топливо.

В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива, — рассказал эксперт.

В то же время, полностью затормозить рост цен на топливо не выйдет из-за деятельности монополий, а также потому, что в цену бензина заключена высокая налоговая составляющая: из стоимости горючего более 70% уходит на налоги.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила комплекс мер для повышения маржинальности АЗС. Туда вошли такие шаги, как увеличение нормативов по продаже бензина на бирже с 11% до 15% и фиксация индикативной цены в формуле демпфера для расчёта компенсации предприятиям нефтяной отрасли.