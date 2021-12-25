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Экономика

Названы условия взлёта цен на бензин до ста рублей за литр

Экономист Белхароев: госрегулирование не даёт ценам на бензин расти до ста рублей за литр
06:12, 26 декабря 2021
Названы условия взлёта цен на бензин до ста рублей за литр Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Контроль со стороны государства является условием отсутствия резких скачков цен на бензин. Если ситуация изменится, велика вероятность, что стоимость автомобильного топлива может достичь ста рублей за литр. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По мнению эксперта, основной фактор, сдерживающий рост цен — регулирование ценообразования на рынке сырья. И основную роль в поддержании цен играют валютные интервенции Банка России, поддерживающие курс рубля.

Белхароев подчеркнул, что вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС. Бизнес перестал быть рентабельным из-за высоких оптовых цен на бензин. ВИНК контролируют розничные цены на топливо.

В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива, — рассказал эксперт.

В то же время, полностью затормозить рост цен на топливо не выйдет из-за деятельности монополий, а также потому, что в цену бензина заключена высокая налоговая составляющая: из стоимости горючего более 70% уходит на налоги.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила комплекс мер для повышения маржинальности АЗС. Туда вошли такие шаги, как увеличение нормативов по продаже бензина на бирже с 11% до 15% и фиксация индикативной цены в формуле демпфера для расчёта компенсации предприятиям нефтяной отрасли.

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