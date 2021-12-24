В ФАС разработали меры поддержки владельцев АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила комплекс мер для повышения маржинальности АЗС, пишет РБК. Туда вошли такие шаги, как увеличение нормативов по продаже бензина на бирже с 11% до 15% и фиксация индикативной цены в формуле демпфера для расчёта компенсации предприятиям нефтяной отрасли, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

Мы подготовили предложения по росту продаж бензина до 15% [от производства], зафиксировать индикативную цену в формуле демпфера на уровне текущего года, снижение ставки на эквайринг и т.д., — сказал Шаскольский.

Также, как уточнил руководитель ведомства, ФАС уже направила в Центробанк России предложение, где говорится о снижении ставки эквайринга для АЗС с 1,5% до 1%.

Введённый в 2019 году демпферный механизм требуется для сохранения стабильности цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, при этом она не зависит от колебания стоимости нефти в мире. Высокие экспортные цены на нефть обеспечивают НПЗ компенсацию в виде отрицательного акциза. Если же они слишком низкие, то они должны заплатить в бюджет.

Индикативная цена на бензин и дизельное топливо, скрывающаяся в формуле демпфера, — это оптовая цена, устанавливаемая изначально правительством, она влияет на уровень компенсации нефтяникам. С первых месяцев 2021 года данная цена росла более высокими темпами, чем розничная, поэтому нефтяные компании заявляли, что не получают полноценного возмещения своих потерь.



В конце января председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков выступил с предложением индексировать индикативную цену в демпфере в рамках инфляции, а не на 5%, как изначально предусмотрено этим механизмом. На сегодняшний день глава ФАС предложил полностью отказаться от индексации индикативной цены, оставив её на уровне 2021 года. Но данное решение остаётся за Минфином.

Первая рука — это Минфин, но мы считаем, что формулу демпфера, включая индикативную цену в ней, возможно зафиксировать на таком же уровне, как в этом году, чтобы защитить внутренний рынок от трендов, которые идут на мировом рынке, — добавил он.

Ранее ФАС по инициативе «Роснефти» начала проверку повышения цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале. Ведомство потребовало объяснить причины поведения генерирующих компаний на торгах и скачки на рынке.

Рост стоимости электроэнергии начался в августе 2021 года, когда оптовая цена на электричество выросла на 26% по сравнению с 2019 годом. В сентябре и октябре цены возросли ещё на 28%. В Минэнерго России сообщили, что динамика цен на электроэнергию вызвана конкурентными заявками производителей и решениями правительства.