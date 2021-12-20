ФАС по инициативе Сечина начала проверку роста цен на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба по инициативе «Роснефти» начала проверку повышения цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале. Речь идёт об оптовых ценах, сообщил «Коммерсанту» источник в ведомстве.

ФАС подала запрос в «Совет производителей энергии» (СПЭ) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) и попросила объяснить скачки на рынке. Кроме того, ведомство потребовало объяснить причины поведения генерирующих компаний на торгах.

Причина расследования — обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина. Топ-менеджер обратил внимание на «значительный рост цен» на электроэнергию в европейской части России и на Урале по отношению к доковидному 2019 году, — говорится в сообщении.

Рост стоимости электроэнергии начался в августе 2021 года, кода оптовая цена электричество выросла на 26% по сравнению с 2019 годом. В сентябре и октябре цены возросли ещё на 28%. В Минэнерго России сообщили, что динамика цен на электроэнергию вызвана конкурентными заявками производителей и решениями правительства.

Ранее глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный на полях Примаковских чтений заявил, что российские потребители не согласятся на повышение цен на электричество. По его словам, страна уже сегодня имеет самую низкую в мире стоимость энергоресурсов. В РФ есть проблема социального расслоения общества в рамках графы доходов.