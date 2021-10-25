Названы сроки появления карты «Мир» в Google Pay

Подключение карт платёжной системы «Мир» к сервису Google Pay не займёт много времени, поскольку российские банки уже наработали достаточный опыт по подключению системы к разным сервисам бесконтактной оплаты. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По словам эксперта, технология подключения новых сервисов уже отработана, в связи с чем «Мир» давно работает с Samsung Pay, недавно осуществил подключение к Apple Pay.

Поэтому вряд ли это займёт существенное время. Что касается привлечения аудитории, то это ещё один важный шаг на сближение функциональности карт «Мир» и карт международных платёжных систем, — сообщил Шуст.

По словам эксперта, выгода для банков при подключении системы «Мир» очевидна: чтобы предоставить клиентам полноценный платёжный инструмент, можно выпускать виртуальные карты и снизить затраты на эмиссию и логистику.

Ранее сообщалось, что ряд крупных банков намерены в октябре начать подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт «Мир» в Google Pay. Подготовка стартует, когда Национальная система платёжных карт (НСПК) представит релиз технического решения.