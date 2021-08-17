Названы сроки окончания дефицита Lada Granta

Дефицит электронных компонентов для автомобилей, согласно прогнозам, будет преодолён в лучшем случае только к началу следующего года, может быть, даже к весне. Соответственно, тогда же перестанут возникать проблемы со сборкой машин Lada Granta. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Так он прокомментировал возникший на российском рынке дефицит автомобилей Lada, особенно самой популярной модели — Granta, производство которой приостановлено на АвтоВАЗе из-за недостаточного количества электронных компонентов.

Надеюсь, что до конца этого года уже не будет таких острых проблем. Потому что долго такая ситуация продолжаться не может. Бизнес в этом не заинтересован. Соответственно, проблема будет решена, — считает Моржаретто.

Он отметил, что трудно советовать, какую машину выбрать — подержанную или иностранную — для покупателя, ранее намеревавшегося купить автомобили Lada. По его словам, сейчас на рынке наблюдается дефицит абсолютно всех марок. Немного лучше ситуация у китайских производителей, но они практически перестали поставлять дешёвые автомобили, сосредоточившись на кроссоверах.

Моржаретто дал совет потенциальным покупателям машин только ждать в данной ситуации, потому что на вторичном рынке сейчас тоже «всё плохо». Из-за дефицита автомобилей на первичном рынке многие переключились на вторичный, и там сейчас большие сложности — найти хорошую машину очень сложно, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что дефицит автомобилей марки Lada, в частности самой популярной её модели — Lada Granta, возник в России. Данную проблему не удастся решить как минимум до сентября, говорили специалисты.