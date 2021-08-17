Названы способы восстановить экономику Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) может построить успешное государство в экономическом плане, если откажется от криминальной политики и не будет выращивать опийный мак. Об этом «360» рассказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Если они решат действительно перестраиваться с криминальной экономики, заработать есть на чём. Для начала, они говорили, что готовы обеспечить безопасность транзитных путей, — отметил эксперт.

По его словам, газопровод ТАПИ можно будет использовать для поставок топлива, в том числе и российского. Кроме того, существует проект железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Если талибы откажутся от поддержки террористов и наркотрафика, то смогут использовать эту дорогу для транспортировки товаров и строить на этом бизнес, считает специалист.

Мендкович добавил, что Афганистан полон полезных ископаемых — есть крупнейшие и неразработанные залежи меди и железной руды, полудрагоценных камней, которые позволят пополнить бюджет страны. Заодно можно попытаться восстановить сельское хозяйство, так как в регионе очень хорошо растут шафран и хлопок, поэтому их реализация может оказаться куда более выгодным делом, чем выращивание опийного мака, резюмировал эксперт.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее сообщалось, что лидеры боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в течение 48 часов хотят встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана. Талибы заявили о том, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени.