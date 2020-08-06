Названы самые выгодные вакансии в регионах с зарплатой до 500 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/d8846358-d84a-11ea-b7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: StartupStockPhotos /pixabay.com

Рекрутинговый сервис HeadHunter назвал профессии, доступные в регионах России, с зарплатой до 500 тысяч рублей.

Специалисты сервиса сообщили, что самые хорошие предложения с постоянной занятостью в Москве. Например, в столице можно получить должность руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями с зарплатой от 350 до 500 тысяч рублей или E-commerce директора с доходом около 400 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Получать высокую зарплату в столице могут и представители профессий, для которых не требуется высшее образование: доходы автомаляра могут быть от 130 до 200 тысяч рублей, а слесарь-сантехник в Москве может получать от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.

Есть предложения работы в Москве, на которые могут устроиться люди из других регионов. Например, инженер АСУТП может получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц на удалённой работе, а инженер по охране труда около 60 тысяч рублей.

Однако предложения о работе с высокой зарплатой есть не только в Москве.

Например, руководитель строительного объекта, генподрядчик на особо опасном объекте на Дальнем Востоке может получать от 350 тысяч рублей до вычета налогов, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах — от 350 тысяч рублей после вычета налогов, директор по маркетингу в Ульяновске порядка 300 тысяч рублей, главный менеджер-технолог в Санкт-Петербурге может рассчитывать на 200 тысяч рублей в месяц (на проектной работе), сварщик в Ленинградской области от 110 тысяч рублей, тракторист в Новосибирской области — 90 тысяч рублей на временной работе.

Кроме того, PHP JavaScript-программист за одно задание может получить 200 тысяч рублей. Такая вакансия сейчас доступна в Казани.

В издании отметили, что также есть два неплохих предложения с частичной занятостью и без больших требований к соискателям: в Санкт-Петербурге ищут ночного ревизора, предлагают зарплату от 28 до 32 тысяч рублей, а в Краснодаре есть работа в службе уборки с зарплатой до 50 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России. Как сообщили в ведомстве, в июле 2020 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиции механика, капитана, горняка, IT-специалиста и врача.