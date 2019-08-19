https://static.news.ru/photo/da1edf90-bfc8-11e9-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Жители Ингушетии и Дагестана стали лидерами по тратам на продукты питания. Согласно отчёту Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на еду в этих регионах у граждан уходит более половины зарплаты.

Замыкает тройку лидеров Чукотка, где жители оставляют в продуктовых магазинах 47,4% от зарплаты.

При этом меньше всего на продукты тратят Жители Татарстана — 21,8%, ХМАО-Югры — 23,1% и Москвы — 24,5%.

В среднем по России, на еду жители тратят около 30% расходов.

Высокую долю расходов на продукты питания объясняют три фактора: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания, — пояснила РИА Новости доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, средняя зарплата в Ингушетии составляет 22,8 тысячи рублей в месяц, а вот на Чукотке этот показатель достиг отметки в 95,8 тысячи рублей. При этом стоимость яблок в этом регионе достигает 300 рублей за килограмм, а творога — 400 рублей за килограмм.

Эксперт также отметила, что в Ингушетии и Дагестане национальный менталитет не позволяет заменять дорогую говядину и баранину (300 рублей за килограмм) более дешёвой свининой.

Ранее News.ru писал о том, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке Росстата, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе—июле 2019 года — на 7,2%. В июне реальные зарплаты выросли на 2,9%. Также рост реальных зарплат в период с января по июль составил 2,1%.