Названы лучшие подработки для мам в декрете, студентов и пенсионеров

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты платформ «Авито Работа», HeadHunter, «Работа.ру» и других назвали лучшие вакансии, которые подходят для подработки мамам в декрете, пенсионерам и студентам. Искать их надо в разделах для соискателей без опыта работы, приводят «Известия» совет специалиста.

При выборе подработки можно обращать внимание на её близость к дому, свободный или сменный график с сокращённым днём.

Вакансии для людей пенсионного и предпенсионного возраста часто встречаются на производстве, в ЖКХ, в сфере охраны и безопасности и других областях, — поясняет управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель.

Родителям в отпуске по уходу за детьми нужно учитывать, что нагрузка на них заметно возрастёт. Подобрать варианты они могут по основной специальности, в сфере, где не нужные особые навыки и опыт, а также по полученной после обучающих курсов профессии.

По данным HeadHunter, из имеющих подработку россиян 11% — владельцы собственного небольшого бизнеса, 8% — редакторы, копирайтеры, столько же — заняты в продажах. Ещё 7% работают водителями, также по 7% — курьерами, разнорабочими и инженерами, 6% — дизайнерами, репетиторами, IT-специалистами и бухгалтерами. Подрабатывают уборщиками, операторами кол-центра и SMM-специалистами 4%, официантами, фотографами, маркетологами, промоутерами и страховыми агентами — 3%, журналистами, специалистами по подбору персонала и упаковщиками — 2%.

Предложения о подработке можно найти в ретейле, сферах развлечений, общепита, транспорта, логистики, услуг, образования. В качестве подработки соискатели могут рассматривать работу водителя такси, мастера маникюра-педикюра.

Ранее сообщалось, что поварам, водителям доставки, промоутерам в России могут предложить высокую зарплату во время подработки. Средний доход для трудящихся временно или частично составляет 33,8 тысячи рублей.