Названы главные преимущества регистрации частного дома Юрист Желнин: зарегистрированный по «дачной амнистии» дом не снесут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря действующей «дачной амнистии» процедура регистрации частного дома становится значительно проще и доступнее для широкого круга владельцев недвижимости, заявил NEWS.ru юрист Дмитрий Желнин. По его словам, узаконенную постройку не снесут.

Благодаря действующей «дачной амнистии» процедура регистрации становится значительно проще и доступнее для широкого круга владельцев недвижимости. Важно также помнить, что строительство дома без последующей его регистрации влечет за собой ряд рисков, включая невозможность официально распоряжаться объектом, а также потенциальные проблемы с законом. Так, например, по решению суда самовольную постройку могут потребовать снести, — сообщил он.

Юрист добавил, что к основным преимуществам регистрации можно отнести возможность официального владения и распоряжения своим имуществом, включая право на налоговые вычеты и легальное подключение к инженерным и коммунальным сетям. Регистрация также является необходимым условием для оформления ипотеки и других видов банковских кредитов под залог недвижимости.

Владельцам новых домов придется платить налог на имущество, размер которого напрямую зависит от кадастровой стоимости объекта, — резюмировал он.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать маткапитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».